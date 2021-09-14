Школы закроют на карантин или отправят в онлайн. Регионы готовятся к "желтой" зоне (ситуация в областях)

Черновицкая область

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осавчук заявил, что дистанционного обучения в регионе не будет. По его словам, школы, где уровень вакцинации среди педагогов ниже 80%, закроют на карантин, а дети будут сидеть дома.

"Этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Дистанционного образовательного процесса не будет", - сказал он.

Закарпатская область

Глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков заявил, что в "желтой" зоне смогут работать только те учебные заведения, где не менее 80% персонала получили одну или две дозы вакцины.

Те учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, закроют на карантин. Речь идет о садиках, школах и вузах.

Львов

Мэр Львова Андрей Садовый заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, если негативная динамика сохранятся в течение следующего месяца, то Львов ждет жесткий карантин.

Полтавская область

По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, из 1281 школы области лиши в 334 80% педагогов имеют хотя бы одну прививку.

Что касается школ, то в случае введения "желтой" зоны работать смогут лишь треть (246 школ), остальные перейдут на дистанционку. Синегубов также уточнил, что ни в одном вузе пока не вакцинировалось необходимое количество преподавателей.

Новые правила "желтой" зоны

Школы и бизнес в "желтой" зоне смогут работать, если у 80% педагогов есть COVID-сертификат. Документ может быть двух видов: "желтый" (для одной дозы) или "зеленый" (для двух доз).