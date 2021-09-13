Закарпатье переходит в "желтую" зону: какие учебные заведения продолжат работу
Фото: В ОГА Закарпатской области объяснили, какие учебные заведения продолжат работу в желтой зоне (Мариенко Андрей, УНИАН)
Со следующей недели Закарпатская область переходит к "желтому" уровню опасности. В ОГА объяснили, какие учебные заведения продолжат работу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Закарпатской ОГА Полоскова Анатолия.
По словам Анатолия Полоскова, после перехода в "желтый" уровень опасности в Закарпатской области:
- продолжат работу образовательные учреждения в которых более чем 80% персонала вакцинировано одной или двумя дозами вакцины;
- учебные заведения, которые не имеют более 80% вакцинированного персонала - будут закрыты на карантин;
- дети, ученики и студенты закрытых учебных заведений будут вынуждены находиться дома.
Сегодня, в Закарпатской области, как отметил председатель ОГА, только 5 территориальных общин имеют школы с более чем 80% вакцинированного персонала:
- Великобийганская ТО;
- Великодобронская ТО;
- Колочовская ТО;
- Межгорская ТО;
- Синевирская ТО.
21 территориальная община до сих пор не обеспечила достаточного уровня вакцинации среди педагогов:
- Бедевлянская ТО;
- Богданская ТО;
- Великобичковская ТО;
- Великолучковская ТО;
- Виноградовская ТО;
- Вышковская ТО;
- Ольховецкая ТО;
- Горондовская ТО;
- Довжанская ТО;
- Дубовская ТО;
- Заречанская ТО;
- Каменская ТО;
- Керецковская ТО;
- Костринская ТО;
- Нелипинская ТО;
- Нересницкая ТО;
- Оноковская ТО;
- Раховская ТО;
- Солотвинская ТО;
- Усть-Чорнянская ТО;
- Ясинянская ТО.