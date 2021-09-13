Закарпатье переходит в "желтую" зону: какие учебные заведения продолжат работу

Со следующей недели Закарпатская область переходит к "желтому" уровню опасности. В ОГА объяснили, какие учебные заведения продолжат работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Закарпатской ОГА Полоскова Анатолия.

По словам Анатолия Полоскова, после перехода в "желтый" уровень опасности в Закарпатской области:

продолжат работу образовательные учреждения в которых более чем 80% персонала вакцинировано одной или двумя дозами вакцины;

учебные заведения, которые не имеют более 80% вакцинированного персонала - будут закрыты на карантин;

дети, ученики и студенты закрытых учебных заведений будут вынуждены находиться дома.

Сегодня, в Закарпатской области, как отметил председатель ОГА, только 5 территориальных общин имеют школы с более чем 80% вакцинированного персонала:

Великобийганская ТО;

Великодобронская ТО;

Колочовская ТО;

Межгорская ТО;

Синевирская ТО.

21 территориальная община до сих пор не обеспечила достаточного уровня вакцинации среди педагогов: