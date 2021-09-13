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Закарпатье переходит в "желтую" зону: какие учебные заведения продолжат работу

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Закарпатская область, Понедельник 13 сентября 2021 22:06
Закарпатье переходит в "желтую" зону: какие учебные заведения продолжат работу Фото: В ОГА Закарпатской области объяснили, какие учебные заведения продолжат работу в желтой зоне (Мариенко Андрей, УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Со следующей недели Закарпатская область переходит к "желтому" уровню опасности. В ОГА объяснили, какие учебные заведения продолжат работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Закарпатской ОГА Полоскова Анатолия.

По словам Анатолия Полоскова, после перехода в "желтый" уровень опасности в Закарпатской области:

  • продолжат работу образовательные учреждения в которых более чем 80% персонала вакцинировано одной или двумя дозами вакцины;
  • учебные заведения, которые не имеют более 80% вакцинированного персонала - будут закрыты на карантин;
  • дети, ученики и студенты закрытых учебных заведений будут вынуждены находиться дома.

Сегодня, в Закарпатской области, как отметил председатель ОГА, только 5 территориальных общин имеют школы с более чем 80% вакцинированного персонала:

  • Великобийганская ТО;
  • Великодобронская ТО;
  • Колочовская ТО;
  • Межгорская ТО;
  • Синевирская ТО.

21 территориальная община до сих пор не обеспечила достаточного уровня вакцинации среди педагогов:

  • Бедевлянская ТО;
  • Богданская ТО;
  • Великобичковская ТО;
  • Великолучковская ТО;
  • Виноградовская ТО;
  • Вышковская ТО;
  • Ольховецкая ТО;
  • Горондовская ТО;
  • Довжанская ТО;
  • Дубовская ТО;
  • Заречанская ТО;
  • Каменская ТО;
  • Керецковская ТО;
  • Костринская ТО;
  • Нелипинская ТО;
  • Нересницкая ТО;
  • Оноковская ТО;
  • Раховская ТО;
  • Солотвинская ТО;
  • Усть-Чорнянская ТО;
  • Ясинянская ТО.
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