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Без онлайн-обучения: в Черновицкой области школы с непривитыми учителями закроют на карантин

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Черновцы, Понедельник 13 сентября 2021 21:46
Без онлайн-обучения: в Черновицкой области школы с непривитыми учителями закроют на карантин Фото: в Черновицкой области школы закроют на карантин без возможности онлайн-обучения (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черновицкой области запретят переходить на дистанционную форму обучения в школах, в которых от коронавируса привито менее 80% педагогов. Такие учебные заведения закроют на карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черновицкой ОГА Сергея Осавчука.

В своем видеообращении глава ОГА отметил, что в области только 36% учебных заведений вакцинировали более 80% от всего персонала. "У нас осталось несколько дней, чтобы подобрать правильные слова и убедить педагогов, что лучшая форма обучения - это очная", - уточнил Осачук.

Он подчеркнул, что школы, где от коронавируса привито менее 80% персонала, закроют на карантин, а дети будут сидеть дома.

"Этой осенью не будет позволено преподавания онлайн, ни дистанционного образовательного процесса не будет происходить", - сказал он.

Осачук также сообщил, что уже в следующий понедельник в Украине введут "желтую" зону эпидемической опасности, поэтому у педагогов еще есть несколько дней, чтобы сделать прививку.

"Призываю родителей стать с нами рядом, быть солидарными, убедить преподавателей, педагогов, учителей ваших школ, до конца этой недели вакцинироваться. Позвольте вашим детям ходить в школу. Будьте здоровыми, оставайтесь живыми", - подытожил глава ОГА.

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