Школи закриють на карантин або відправлять в онлайн. Регіони готуються до "жовтої" зони (ситуація в областях)

Чернівецька область

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осавчук заявив, що дистанційного навчання в регіоні не буде. За його словами, школи, де рівень вакцинації серед педагогів нижче 80%, закриють на карантин, а діти сидітимуть вдома.

"Цієї осені не буде дозволено викладання онлайн. Дистанційного освітнього процесу не буде", - сказав він.

Закарпатська область

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков заявив, що в "жовтій" зоні зможуть працювати тільки ті навчальні заклади, де не менше 80% персоналу отримали одну або дві дози вакцини.

Ті навчальні заклади, де вакциновано менше 80% персоналу, закриють на карантин. Йдеться про садочки, школи та виші.

Львів

Мер Львова Андрій Садовий заявив про погіршення ситуації з коронавірусом у місті. За його словами, якщо негативна динаміка збережеться протягом наступного місяця, то Львів чекає жорсткий карантин.

Полтавська область

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синьогубова, з 1281 школи області лише в 334 80% педагогів мають хоча б одне щеплення.

Що стосується шкіл, то в разі введення "жовтої" зони працювати зможуть лише третина (246 шкіл), решта перейдуть на дистанційку. Синьогубов також уточнив, що ні в одному виші поки не вакцинувалася необхідна кількість викладачів.

Нові правила "жовтої" зони

Школи та бізнес у "жовтій" зоні зможуть працювати, якщо у 80% педагогів є covid-сертифікат. Документ може бути двох видів: "жовтий "(для однієї дози) або "зелений" (для двох доз).