Школы Ужгорода закрыли на карантин

Ужгородский городской совет принял решение закрыть школы города на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как сообщается, школы будут закрыты на двухнедельный карантин.

Также занятия будут приостановлены во всех внешкольных учреждениях: музыкальных и спортивных школах, кружках, секциях и т.д., не будут проводиться развлекательные и другие массовые мероприятия.

"Детские сады будут работать. Там будут проводить усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия. Влажная уборка со средствами дезинфекции должно проводиться в городском общественном транспорте, комплекс мероприятий предусмотрено для заведений общественного питания", - говорится в сообщении.

По словам мэра Ужгорода Богдана Андреева, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде ухудшилась, эпидемический порог превышен.

Напомним, Украина перешла эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. В целом по Украине есть часть регионов, которые находятся еще на предэпидемическом уровнях.

Отметим, по состоянию на 30 января из-за вспышки ОРВИ и гриппа в ряде областей школы закрываются на карантин. Таким образом, на карантин уже закрыли школы в Киеве, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Черкасской, Волынской областях.