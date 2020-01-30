Школи Ужгорода закрили на карантин

Ужгородська міська рада ухвалила рішення закрити школи міста на карантин через епідемію грипу та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

Як повідомляється, школи будуть закриті на двотижневий карантин.

Також заняття будуть припинені у всіх позашкільних установах: музичних і спортивних школах, гуртках, секціях тощо, не будуть проводитися розважальні та інші масові заходи.

"Дитячі садочки будуть працювати. Там будуть проводити посилені протиепідемічні та медико-санітарні заходи. Вологе прибирання із засобами дезінфекції повинно проводитися у міському громадському транспорті, комплекс заходів передбачено для закладів громадського харчування", - йдеться в повідомленні.

За словами мера Ужгорода Богдана Андрєєва, ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип в Ужгороді погіршилася, епідемічний поріг перевищений.

Нагадаємо, Україна перейшла епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. В цілому по Україні є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях.

Зазначимо, станом на 30 січня з-за спалаху ГРВІ й грипу у ряді областей школи закриваються на карантин. Таким чином, на карантин закрили школи в Києві, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Черкаській, Волинській областях.