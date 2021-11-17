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Школы Украины должны вернуться к очному формату обучения, - Шмыгаль

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Киев, Среда 17 ноября 2021 13:14
Школы Украины должны вернуться к очному формату обучения, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти вернуть школьников к очному формату обучения. Поскольку, по его словам, большинство учителей уже вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в Киеве школы возвращают к очной работе. Местные власти приняли решение вернуть учеников за парты с 22 ноября.

Кроме того, ученики в Ивано-Франковске возвращаются за парты со следующего понедельника.

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