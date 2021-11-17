ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Школи України мають повернутися до очного формату навчання, - Шмигаль

Новость на русском →
Київ, Середа 17 листопада 2021 13:14
Школи України мають повернутися до очного формату навчання, - Шмигаль Фото: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу повернути школярів до очного формату навчання. Оскільки, за його словами, більшість вчителів вже вакциновані від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у Києві школи повертають до очної роботи. Місцева влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.

Крім того, учні в Івано-Франківську повертаються за парти з наступного понеділка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України школа Карантин
NEWS
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"