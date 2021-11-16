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Ученики возвращаются за парты: в Ивано-Франковске возобновят очное обучение в школах

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Ивано-Франковск, Вторник 16 ноября 2021 12:22
Ученики возвращаются за парты: в Ивано-Франковске возобновят очное обучение в школах Фото: в Ивано-Франковске возобновят очное обучение в школах (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученики в Ивано-Франковске возвращаются за парты со следующего понедельника. Речь идет о 5-11 классах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу мэра города Руслана Марцинкива.

По его словам, почти все работники вакцинированные, а не вакцинированные - отстранены.

"Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах", - сообщил он.

Мэр города считает, что детям уже давно пора учиться в очном формате. Он уточнил, что некоторые школы уже заработают с четверга.

Напомним, в Украине в "красной" зоне находится 18 регионов, а с 18 ноября - она еще больше расширится.

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Ивано-Франковск
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