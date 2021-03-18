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Школы Тернополя уйдут на каникулы на неделю раньше

Автор: РБК-Украина

В школах Тернополя весенние каникулы начнутся на неделю раньше. Это связано со значительным увеличением больных гриппом, ОРВИ и COVID-19.

Такое решение принял городской оперативный штаб, передает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Таким образом, школьники Тернополя будут находиться на каникулах с 22 марта, а не с 29 марта, как планировалось ранее.

"Несколько недель назад ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Тернополе была стабильной, однако с 15 марта наблюдается тенденция к росту уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 среди учащихся и педагогов", - рассказала начальник городского управления образования и науки Ольга Похиляк.

По ее словам, в двух школах города учеников 5-11 классов переведены на дистанционное обучение, а в 22-х учебных заведениях закрыты отдельные классы.

Отмечается, что если в Тернополе эпидемическая ситуация не улучшиться, то с 29 марта ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение.

Ученики начальных классов на следующей неделе будут учиться в обычном режиме.

Напомним, на сегодняшний день Тернопольская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону".

Добавим, что Кабинет министров пока не обсуждает конкретную дату введения нового локдауна в Украине. Пока политикой правительства остается введение местных локдаунов.

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Новости Украины Тернопольканикулы
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