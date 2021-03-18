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Школи Тернополя підуть на канікули на тиждень раніше

Автор: РБК-Україна

У школах Тернополя весняні канікули розпочнуться на тиждень раніше. Це пов'язано зі значним збільшенням хворих на грип, ГРВІ та COVID-19.

Таке рішення прийняв міський оперативний штаб, передає прес-служба Тернопільської міської ради.

Таким чином, школярі Тернополя будуть перебувати на канікулах з 22 березня, а не з 29 березня, як планувалося раніше.

"Кілька тижнів тому ситуація із захворюваністю COVID-19 в Тернополі була стабільною, однак з 15 березня спостерігається тенденція до зростання рівня захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 серед учнів і педагогів", - розповіла начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк.

За її словами, у двох школах міста учнів 5-11 класів переведені на дистанційне навчання, а у 22-х навчальних закладах закриті окремі класи.

Наголошується, що якщо в Тернополі епідемічна ситуація не покращиться, то з 29 березня учні 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання.

Учні початкових класів наступного тижня будуть навчатися у звичайному режимі.

Нагадаємо, на сьогодні Тернопільська область знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

Крім того, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив посилити карантин на місцях, щоб запобігти потраплянню регіонів в "червону зону".

Додамо, що Кабінет міністрів поки не обговорює конкретну дату введення нового локдауну в Україні. Поки політикою уряду залишається введення місцевих локдаунів.

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