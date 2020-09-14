Школы продолжают работать, а руководители имеют четкие инструкции на случай вспышки COVID-19, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)

На дистанционном обучении сегодня только две школы Оболонского района

Несмотря на то, что Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, школы продолжают работать в определенном формате и с разработанными регламентами.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"Многие родители интересуются, как будут работать столичные школы в связи с тем, что Киев с сегодняшнего дня отнесен к "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности. Школы пока работают в определенном формате и с разработанными регламентами. В случае каких-либо изменений - все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что руководители школ от начала обучения имеют четкие инструкции, как действовать в случае вспышки болезни. И разные варианты сценариев организации учебного процесса - в зависимости от конкретной ситуации, от количества учеников в классах и в целом в школе.

"На дистанционном обучении сегодня две школы Оболонского района, как я уже говорил ранее. Там заболевание обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 классы из-за заболевания учеников коронавирусом. В целом среди школьников выявили 179 больных, и 97 педагогов, инфицированных COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, РБК-Украина писало, что школы Киева не планирует переводить на дистанционное обучение.

Напомним, в "красную зону" карантина Украины попали населенные пункты с 11 областей, а также три областных центрах - Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.