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Школы Одессы могут перевести на дистанционное обучение: когда именно

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Одесса, Среда 26 января 2022 13:02
Школы Одессы могут перевести на дистанционное обучение: когда именно Фото: школы Одессы могут перевести на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе учеников 1-11 классов планируют перевести на дистанционную форму обучения. Это может произойти уже завтра, 27 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич в Facebook.

"По поручению городского головы ежедневно мониторим количество закрытых классов, увеличение ежедневно. Быстрое. Болеют дети, члены семей. Поэтому инициировано рассмотрение вопроса городской комиссией ТЭБ о переходе на дистанционное 1-11 классов с завтрашнего дня. Пока до особого распоряжения", - написала Буйневич.

Вместе с тем она призвала родителей уже готовиться к завтрашним урокам онлайн.

"Школам поручено бесперебойно по расписанию начать обучение", - добавила Буйневич.

Напомним, сегодня Министерство образования и науки рекомендовало ввести для учеников 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.

Отметим, что часть школ Одессы уже перевели на "дистанционку" из-за COVID.


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