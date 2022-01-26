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Школи Одеси можуть перевести на дистанційне навчання: коли саме

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Одеса, Середа 26 січня 2022 13:02
Школи Одеси можуть перевести на дистанційне навчання: коли саме Фото: школи Одеси можуть перевести на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі учнів 1-11 класів планують перевести на дистанційну форму навчання. Це може статися вже завтра, 27 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олени Буйневич у Facebook.

"За дорученням міського голови щоденно моніторимо кількість закритих класів, збільшення щодня. Швидке. Хворіють діти, члени родин. Тому ініційовано розгляд питання міською комісією ТЕБ про перехід на дистанційне 1-11 класів з завтрашнього дня. Поки до особливого розпорядження", - написала Буйневич.

Разом з тим вона закликала батьків вже готуватися до завтрашніх уроків онлайн.

"Школам доручено безперебійно за розкладом розпочати навчання", - додала Буйневич.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство освіти та науки рекомендувало запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що частину шкіл Одеси вже перевели на дистанційку через COVID.


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