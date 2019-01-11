Школы в Луцке и Одессе закрыли на карантин

Иллюстративное фото (УНИАН)

Карантин продлится минимум неделю

Во всех школах Луцка из-за высокого уровня заболеваемости корью объявили карантин с 14 по 20 января. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на "Волинь24".

Как отмечается, соответствующее решение принял Луцкий городской совет. Каникулы продлили во всех школах города.

Кроме того, как сообщает NewsOne, власти Одессы продлили каникулы для школьников из-за роста количества людей, которые заболели на грипп и ОРВИ. Школьники будут отдыхать до 18 января включительно. Такое решение было принято в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

В департаменте образования рекомендовали родителям, которые до сих пор не сделали детям прививки от кори и других инфекционных заболеваний, их сделать.

При этом сообщается, что детские сады Одессы будут работать в штатном режиме.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черниговской области с понедельника 14 января 98 школ закрывают на карантин.

Напомним, в Украине с начала 2019 года пять человек скончались от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А". Кроме того, всего в Украине с начала эпидемиологического сезона (с октября 2018 год) от гриппа умерли 13 человек.