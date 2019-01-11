В Черниговской области почти 100 школ закрывают на карантин

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Карантин продлится минимум неделю

В Черниговской области с понедельника 14 января 98 школ закрывают на карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения председателя Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника в Facebook.

Как отмечается, карантин продлится минимум неделю. Школы временно приостановят работу в Чернигове, Черниговском и Боровичском районах, Бобровицкий, Новобасанской и Менской ОТО.

"Имею сообщить, что с понедельника, 14 января, 98 с 496 школ Черниговской области закроются на карантин. Предварительно на одну неделю. Это связано с резким повышением количества заболевших гриппом и ОРВИ в области", - сообщил Мисник.

Напомним, в Чернигове с 11 января объявлен карантин: ограничительные меры вводятся из-за значительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышение эпидпорога на 16,9%.

Ранее сообщалось, что в Чернигове от гриппа умер муж и беременная женщина. Всего в Украине с начала 2019 года пять человек скончались от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А". Кроме того, всего в Украине с начала эпидемиологического сезона (с октября 2018 год) от гриппа умерли 13 человек.