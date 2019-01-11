ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Черниговской области почти 100 школ закрывают на карантин

Новости » Общество    11.01.2019 - 19:27
В Черниговской области почти 100 школ закрывают на карантин
Иллюстративное фото (pixabay.comcoyot)

Карантин продлится минимум неделю

В Черниговской области с понедельника 14 января 98 школ закрывают на карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения председателя Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника в Facebook.

Как отмечается, карантин продлится минимум неделю. Школы временно приостановят работу в Чернигове, Черниговском и Боровичском районах, Бобровицкий, Новобасанской и Менской ОТО.

"Имею сообщить, что с понедельника, 14 января, 98 с 496 школ Черниговской области закроются на карантин. Предварительно на одну неделю. Это связано с резким повышением количества заболевших гриппом и ОРВИ в области", - сообщил Мисник.

 

В Черниговской области почти 100 школ закрывают на карантин

Напомним, в Чернигове с 11 января объявлен карантин: ограничительные меры вводятся из-за значительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и превышение эпидпорога на 16,9%.

Ранее сообщалось, что в Чернигове от гриппа умер муж и беременная женщина. Всего в Украине с начала 2019 года пять человек скончались от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А". Кроме того, всего в Украине с начала эпидемиологического сезона (с октября 2018 год) от гриппа умерли 13 человек.

 

В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 216 тыс. человек В Украине от гриппа умер ребенок
Новости Украины ГриппкарантинЧерниговская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь