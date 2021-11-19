Не только школы. Киев с понедельника откроет все учебные заведения
Фото: Киев с понедельника откроет все учебные заведения (Getty Images)
Киев возвращает очное обучение с 22 ноября. Это будет касаться учебных заведений всех типов и форм собственности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
Согласно решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, с 22 ноября в Киеве возвращают очное обучение для заведений:
- специализированного образования;
- внешкольного образования;
- профессионального образования;
- высшего образования;
- художественного образования;
- физической культуры и спорта.
Учитывая то, что Киев находится в "красной" зоне, в городе смогут продолжить работу учебные заведения только при условии 100% вакцинированного персонала.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что школы Львова также переходят к очному обучению уже со следующего понедельника.
Также РБК-Украина писала о том, что школы Киева возвращают к очной работе.