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Не только школы. Киев с понедельника откроет все учебные заведения

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Пятница 19 ноября 2021 17:34
Не только школы. Киев с понедельника откроет все учебные заведения Фото: Киев с понедельника откроет все учебные заведения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Киев возвращает очное обучение с 22 ноября. Это будет касаться учебных заведений всех типов и форм собственности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Согласно решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, с 22 ноября в Киеве возвращают очное обучение для заведений:

  • специализированного образования;
  • внешкольного образования;
  • профессионального образования;
  • высшего образования;
  • художественного образования;
  • физической культуры и спорта.

Учитывая то, что Киев находится в "красной" зоне, в городе смогут продолжить работу учебные заведения только при условии 100% вакцинированного персонала.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что школы Львова также переходят к очному обучению уже со следующего понедельника.

Также РБК-Украина писала о том, что школы Киева возвращают к очной работе.

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