Не только школы. Киев с понедельника откроет все учебные заведения

Киев возвращает очное обучение с 22 ноября. Это будет касаться учебных заведений всех типов и форм собственности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Учитывая то, что Киев находится в "красной" зоне, в городе смогут продолжить работу учебные заведения только при условии 100% вакцинированного персонала.

Согласно решению Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, с 22 ноября в Киеве возвращают очное обучение для заведений:

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что школы Львова также переходят к очному обучению уже со следующего понедельника.

Также РБК-Украина писала о том, что школы Киева возвращают к очной работе.