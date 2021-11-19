ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Школы Львова переходят к очному обучению: дата

Новина українською →
Львов, Пятница 19 ноября 2021 13:38
Школы Львова переходят к очному обучению: дата Фото: школы Львова переходят к очному обучению (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Школы Львова переходят к очному обучению со следующего понедельника. Все классы возвращаются за парты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Важнейшим из решений является возобновление с понедельника 22 ноября очного обучения в 5-11 классах. Мы приняли такое решение после консультаций с медиками. Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад", - сообщил Садовой.

Вместе с тем, возобновляют работу, с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции.

"Львов не выходит из "красной зоны". Все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников", - сообщил он.

Напомним, во Львовской области учащиеся 5-11 классов и студенты высших учебных заведений возвращаются в очное обучение с 22 ноября.

Отметим, в области пользоваться общественным транспортом смогут жители с COVID-сертификатами или отрицательным результатом ПЦР-теста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов
NEWS
"Анонимности быть не может": Минздрав о "тайной" вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов
"Анонимности быть не может": Минздрав о "тайной" вакцинации владельцев фейковых COVID-сертификатов
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу