ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Школьники могут не предоставлять справки о состоянии здоровья после самоизоляции

Автор: Андрей Козловский

После пребывания на самоизоляции из-за контакта с инфицированным коронавирусом ученики не обязаны приносить в школу справку и отрицательный тест от врача. Они смогут снова посещать учебные заведения.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Законодательство Украины не определяет обязанность учеников, их родителей и иных законных представителей подавать в учреждения общего среднего образования какое-либо документальное подтверждение (справки, заключения и т.д.) о состоянии здоровья учащихся для продолжения ими обучения после завершения самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения коронавируса у одного из учеников, остальные ученики соответствующего класса или группы должны уйти на самоизоляцию.

Напомним, во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания.

Кроме того, ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины школа