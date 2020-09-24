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Школярі можуть не подавати довідки про стан здоров'я після самоізоляції

Автор: Андрій Козловський

Після перебування на самоізоляції через контакт з інфікованим коронавірусом учні не зобов'язані приносити в школу довідку та негативний тест від лікаря. Вони зможуть знову відвідувати навчальні заклади.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"Законодавство України не визначає обов’язок учнів, їхніх батьків та інших законних представників подавати до закладу загальної середньої освіти будь-які документальні підтвердження (довідки, висновки тощо) щодо стану здоров’я учнів для продовження ними навчання після завершення самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, строк самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку коронавірусу в одного з учнів, усі інші учні відповідних класу або групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.

Нагадаємо, під час дистанційного навчання школи можуть відмовитись від 12-бальної шкали оцінювання.

Крім того, раніше МОН рекомендували школам самостійно вирішувати питання про перенесення канікул з урахуванням епідеміологічної ситуації.

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