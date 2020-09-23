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Школам разрешили отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина

Киев, Среда 23 сентября 2020 05:38
Школам разрешили отказаться от оценок по некоторым предметам на время карантина
Фото: школа (facebook.com_koda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания. Такая возможность определена в законе о полном общем среднем образовании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В частности, в документе указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.

Такое оценивание учителя могут использовать для предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и других отдельных предметов вариативной составляющей.

Напомним, ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.

Премьер Денис Шмыгаль 1 сентября заявил, что родители самостоятельно смогут выбрать форму обучения детей. Он отметил, что в Украине можно получать среднее образование как в традиционной, так и дистанционной, экстернатной или домашней форме.

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