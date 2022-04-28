Школьникам разрешили пройти демонстрационный вариант вступительного теста: как это сделать

В Центре оценивания качества образования опубликовали демонстрационный вариант национального мультипредметного теста. Желающие поступить на бакалавра могут потренироваться проходить тест онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЦОКО.
Тест продлится 90 минут. Он состоит из 60 заданий по трем учебным предметам:
"Заметьте, что интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, который будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий, длительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту", - говорится в сообщении.
Во время демонстрационного и реального теста можно выбирать последовательность выполнения заданий, возвращаться к предыдущим вопросам и изменять вариант ответа.
Пройти пробный онлайн-тест можно по ссылке. Если нет возможности работать в течение 90 минут за компьютером, можно скачать файл с демонстрационным вариантом, выполнить задание и сверить ответы.
Напомним, что вступительная кампания-2022 будет проходить по специально одобренной процедуре.
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