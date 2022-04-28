Школярам дозволили пройти демонстраційний варіант вступного тесту: як це зробити

У Центрі оцінювання якості освіти опублікували демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту. Охочі вступити на бакалавра можуть потренуватися проходити тест онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЦОЯО.
Тест триватиме 90 хвилин. Він складається з 60 завдань із трьох навчальних предметів:
"Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту", - йдеться у повідомленні.
Під час демонстраційного та реального тесту можна вибирати послідовність виконання завдань, повертатися до попередніх питань та змінювати варіант відповіді.
Пройти пробний онлайн-тест можна за посиланням. Якщо немає можливості працювати протягом 90 хвилин за комп’ютером, можна завантажити файл із демонстраційним варіантом, виконати завдання та звірити відповіді.
Нагадаємо, що вступна кампанія-2022 буде проходити за спеціально схваленою процедурою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.