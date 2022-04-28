Школярам дозволили пройти демонстраційний варіант вступного тесту: як це зробити

Тест триватиме 90 хвилин. Він складається з 60 завдань із трьох навчальних предметів:

української мови (завдання 1–20);

математики (завдання 21–40);

історії України (завдання 41–60).

"Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту", - йдеться у повідомленні.

Під час демонстраційного та реального тесту можна вибирати послідовність виконання завдань, повертатися до попередніх питань та змінювати варіант відповіді.

Пройти пробний онлайн-тест можна за посиланням. Якщо немає можливості працювати протягом 90 хвилин за комп’ютером, можна завантажити файл із демонстраційним варіантом, виконати завдання та звірити відповіді.