В школі на Житомирщині під час тривоги вибухнула граната

Повідомлення про ймовірний вибух у приміщенні гімназії № 17 надійшло до правоохоронців 8 жовтня близько 11:00.

Як попередньо встановили поліцейські, школярка принесла до навчального закладу дві навчально-тренувальні гранати.

Під час повітряної тривоги дівчинка перебувала в укритті, де спробувала розібрати один із предметів, що й призвело до його спрацювання.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили залишки спрацьованого піротехнічного засобу, а також другу навчальну гранату.

Станом на 14:00 ніхто з присутніх у гімназії по медичну допомогу не звертався. Наразі поліція з'ясовує всі обставини події та встановлює, звідки у дитини з'явилися ці предмети.

Правоохоронці звертаються до батьків із закликом ретельно контролювати дозвілля дітей та не допускати використання ними будь-яких вибухонебезпечних чи піротехнічних предметів.

У поліції наголошують, що нехтування правилами безпеки навіть під час поводження з навчальними або святковими піротехнічними засобами може призвести до травмування та інших небезпечних наслідків.