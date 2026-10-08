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В школе на Житомирщине во время тревоги взорвалась граната

17:36 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в школе в Житомирской области полиция выясняет обстоятельства взрыва гранаты в укрытии (zt.npu.gov.ua)

В Бердичеве Житомирской области 11-летняя ученица разобрала обучающую гранату во время пребывания в укрытии гимназии. В результате пиротехническое устройство сработало, никто из детей и педагогов не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

Сообщение о предполагаемом взрыве в помещении гимназии № 17 поступило в милицию 8 октября около 11:00.

Как предварительно установили полицейские, школьница принесла в учебное заведение две учебно-тренировочные гранаты.

Во время воздушной тревоги девочка находилась в укрытии, где попыталась разобрать один из предметов, что привело к его срабатыванию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли остатки изношенного пиротехнического средства, а также вторую обучающую гранату.

По состоянию на 14:00 никто из присутствовавших в гимназии за медицинской помощью не обращался. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает, откуда у ребенка появились эти предметы.

Правоохранители обращаются к родителям с призывом тщательно контролировать досуг детей и не допускать использования ими каких-либо взрывоопасных или пиротехнических предметов.

В полиции отмечают, что пренебрежение правилами безопасности даже при обращении с учебными или праздничными пиротехническими средствами может привести к травмам и другим опасным последствиям.

Напомним, что случаи неосторожного или преднамеренного обращения с взрывоопасными предметами периодически происходят в разных регионах Украины.

В частности, в Шептицком Львовской области военный в отпуске взорвал гранату, в результате чего травмировались четыре человека.

Кроме того, в Святошинском районе Киева мужчина на улице привел в действие боеприпас и получил телесные повреждения.

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