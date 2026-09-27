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На Львівщині військовий підірвав гранату, четверо людей постраждали

11:43 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
На Львівщині військовий підірвав гранату, четверо людей постраждали Фото: на Львівщині військовий підірвав гранату (facebook.com/police.lviv.region)
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У Шептицькому Львівської області 36-річний військовий, який перебуває у відпустці, підірвав гранату. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

26 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався на проспекті Тараса Шевченка у місті Шептицький.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Унаслідок вибуху ніхто не загинув, осколкові поранення отримали четверо осіб: троє жінок віком 17, 18 та 56 років та 26-річний чоловік - усі місцеві жителі. Вони були доставлені до лікарні, де медики надали їм допомогу.

Фото: на Львівщині затримали військового, який підірвав гранату (facebook.com/police.lviv.region)

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який перебуває у відпустці.

Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального органів прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, у липні в Одеській області чоловік, який перебуває у статусі СЗЧ, підірвав гранату під час перевірки документів. Постраждали двоє поліцейських.

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