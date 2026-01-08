UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Школи й офіси переведуть на дистанційку через негоду: Кабмін дав доручення

Фото: в Україні вирує негода (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін доручив розглянути можливість запровадження дистанційного формату для шкіл і частини підприємств. Причиною таких заходів є різке похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Робота шкіл та інших освітніх закладів

Свириденко розповіла, що згідно з рішенням Кабміну, Міносвіти разом з іншими органами виконавчої влади, обласними та Київською ОДА мають невідкладно опрацювати питання про:

  • тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі;
  • перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня 2026 року.

"Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, фахової професійної вищої та вищої освіти", - уточнила вона.

За словами прем'єрки, рішення ухвалюватимуть невідкладно та з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС.

Робота підприємств

Кабмін рекомендував обласним та Київській ОДА разом із комісіями ТЕБ та НС рекомендували на період негоди опрацювати питання переведення на дистанційний режим роботи:

  • підприємств;
  • установ;
  • організацій.

Прем'єр звернула увагу, що такі рекомендації не стосуються об'єктів критичної інфраструктури та інших суб'єктів, для яких дистанційка є неприпустимою в умовах воєнного стану.

Негода в Україні

Нагадаємо, раніше синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха розповіла в коментарі РБК-Україна, що в Україні вирує негода через переміщення активного циклону з південного заходу.

Вона зазначила, що в п'ятницю, 9 січня, складна погода прогнозується в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Там очікуються значні опади, переважно сніг, із приростом снігового покриву від 10 до 25 см, а також пориви вітру до 15-18 м/с, що може призвести до снігових накатень і заметів.

На півночі та в центральних регіонах опади будуть змішаними - сніг, мокрий сніг та подекуди дощ, з можливим збільшенням снігового покриву до 15-20 см.

