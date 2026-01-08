Школи й офіси переведуть на дистанційку через негоду: Кабмін дав доручення

Негода в Україні

Нагадаємо, раніше синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха розповіла в коментарі РБК-Україна, що в Україні вирує негода через переміщення активного циклону з південного заходу.

Вона зазначила, що в п'ятницю, 9 січня, складна погода прогнозується в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Там очікуються значні опади, переважно сніг, із приростом снігового покриву від 10 до 25 см, а також пориви вітру до 15-18 м/с, що може призвести до снігових накатень і заметів.

На півночі та в центральних регіонах опади будуть змішаними - сніг, мокрий сніг та подекуди дощ, з можливим збільшенням снігового покриву до 15-20 см.