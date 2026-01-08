Школы и офисы переведут на дистанционку из-за непогоды: Кабмин дал поручения

Непогода в Украине

Напомним, ранее синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала в комментарии РБК-Украина, что в Украине бушует непогода из-за перемещения активного циклона с юго-запада.

Она отметила, что в пятницу, 9 января, сложная погода прогнозируется в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Там ожидаются значительные осадки, преимущественно снег, с приростом снежного покрова от 10 до 25 см, а также порывы ветра до 15–18 м/с, что может привести к снежным накатам и заносам.

На севере и в центральных регионах осадки будут смешанными - снег, мокрый снег и местами дождь, с возможным увеличением снежного покрова до 15-20 см.