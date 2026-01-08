RU

Общество Образование Деньги Изменения

Школы и офисы переведут на дистанционку из-за непогоды: Кабмин дал поручения

Фото: в Украине бушует непогода (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин поручил рассмотреть возможность введения дистанционного формата для школ и части предприятий. Причиной таких мер является резкое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Работа школ и других образовательных учреждений

Свириденко рассказала, что согласно решению Кабмина, Минобразования вместе с другими органами исполнительной власти, областными и Киевской ОВА должны неотложно проработать вопрос о:

  • временном прекращения образовательного процесса в очном формате;
  • переходе на дистанционное обучение или продление зимних каникул как минимум до 19 января 2026 года.

"Речь идет о заведениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального профессионального высшего и высшего образования", - уточнила она. 

По словам премьера, решение будут принимать неотложно и с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС. 

Работа предприятий

Кабмин рекомендовал областным и Киевской ОВА вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС рекомендовали на период непогоды проработать вопрос перевода на дистанционный режим работы:

  • предприятий; 
  • учреждений;
  • организаций.

Премьер обратила внимание, что такие рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционка является недопустимой в условиях военного положения. 

Непогода в Украине

Напомним, ранее синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала в комментарии РБК-Украина, что в Украине бушует непогода из-за перемещения активного циклона с юго-запада.

Она отметила, что в пятницу, 9 января, сложная погода прогнозируется в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Там ожидаются значительные осадки, преимущественно снег, с приростом снежного покрова от 10 до 25 см, а также порывы ветра до 15–18 м/с, что может привести к снежным накатам и заносам.

На севере и в центральных регионах осадки будут смешанными - снег, мокрый снег и местами дождь, с возможным увеличением снежного покрова до 15-20 см.

Непогода в УкраинеЮлия СвириденкоШколаДистанционное обучение