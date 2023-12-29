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ППО минулої доби збила 18 з 22 "шахедів"

України, П'ятниця 29 грудня 2023 07:56
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ППО минулої доби збила 18 з 22 "шахедів" Фото: ППО минулої доби збила 18 з 22 "шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти минулої доби випустили по Україні 22 дрони-камікадзе. Протиповітряна оборона збила 18 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Також поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Генштаб зазначає, що наслідки атаки уточнюються.

Удар по Одесі

Вчора ввечері російські окупанти атакували Одесі. Спочатку місцеві ЗМІ повідомили про "приліт" у житловий будинок.

Пізніше місцева влада уточнила, що уламками збитого дрона було пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Там спалахнула пожежа, яку до ранку ліквідували.

Інформації про постраждалих та жертв в Одесі поки немає.

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