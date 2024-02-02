UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Школи в Ужгороді з понеділка закривають на карантин через епідемію грипу

Фото: школи в Ужгороді з понеділка закривають на карантин через епідемію грипу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З 5 до 9 лютого школи Ужгорода закривають на карантин через зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ужгородської міської ради.

Як зазначається, карантин стосується також міських мистецьких та спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять. Проте дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

"Наразі фіксується різке ускладнення епідситуації із захворюваністю ГРВІ та грип в Ужгороді - протягом тижня зареєстровано 1985 випадків захворювань. Порівняно із минулим тижнем це більше на 69,5%, також відмічають циркуляцію COVID-19 та грипу типу А і В", - повідомили у міськраді.

Також там зазначають, що серед усіх хворих 55,5% - діти.

Захворюваність дітей шкільного віку зросла у 2,3 раза. Також на 36,3% зросла кількість госпіталізованих у медичні заклади міста, 85% із них - діти.

"Таким чином епідемічна ситуація в Ужгороді на 5 тижні класифікується як епідемія високої інтенсивності з перевищенням епідпорогу на 80,1%", - додали у міськраді.

Карантин в школах України

У Київській області школи вирішили закрити на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ. 

Як повідомили у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ОРВІ.

У зв'язку з цим 32 школи у трьох районах Київської області перейшли на дистанційне навчання:

  • Бориспільський район - 18 шкіл;
  • Фастівський район - 7;
  • Броварський район - 7.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УжгородЗакарпатська областьшколадітиГрип в Україні