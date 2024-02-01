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У Київській області зростає захворюваність на грип. Частину шкіл закривають на карантин

Київська область, Четвер 01 лютого 2024 14:24
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У Київській області зростає захворюваність на грип. Частину шкіл закривають на карантин Фото: школи у Київській області закривають на карантин через епідемію грипу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Київській області школи вирішили закрити на карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ. Діти перейшли на дистанційне навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг щодо епідситуації із захворюваністю на грип та ГРВІ у Київській області.

Як повідомили у Київському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області майже на 40% зросла кількість людей, які захворіли на грип та ОРВІ.

У зв'язку з цим 32 школи у трьох районах Київської області перейшли на дистанційне навчання.

Зазначається, що протягом минулого тижня, з 22 по 28 січня 2024 року, кількість хворих на грип та ГРВІ у Київській області зросло на 39%. Подібне зростання на 8% перевищило епідемічний поріг.

На сьогодні в регіоні "середній рівень інтенсивності епідемічного процесу". Найгірші показники - у Бориспільському районі, найкращі - у Вишгородському.

Рівень захворюваності серед дітей підвищився ще сильніше - досягнув 44%. У районах, де ситуація найскладніша, вирішили запровадити дистанційне навчання у школах.

Рішення щодо закриття навчальних закладів Київської області на карантин торкнулось 32 шкіл:

  • Бориспільський район - 18 шкіл;
  • Фастівський район - 7;
  • Броварський район - 7.

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Київська область школа Карантин Грип в Україні
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