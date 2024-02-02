RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Школы в Ужгороде с понедельника закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа

Фото: школы в Ужгороде с понедельника закрывают на карантин из-за эпидемии гриппа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С 5 по 9 февраля школы Ужгорода закрывают на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ужгородского городского совета.

Как отмечается, карантин относится также к городским художественным и спортивным школам, за исключением индивидуальных занятий. Однако детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

"В настоящее время фиксируется резкое осложнение эпидситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Ужгороде - в течение недели зарегистрировано 1985 случаев заболеваний. По сравнению с прошлой неделей это больше на 69,5%, также отмечают циркуляцию COVID-19 и гриппа типа А и В", - сообщили в горсовет.

Также отмечают, что среди всех больных 55,5% - дети.

Заболеваемость детей школьного возраста выросла в 2,3 раза. Также на 36,3% возросло количество госпитализированных в медицинские учреждения города, 85% из них - дети.

"Таким образом, эпидемическая ситуация в Ужгороде на 5 неделе классифицируется как эпидемия высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1%", - добавили в горсовете.

Карантин в школах Украины

В Киевской области школы решили закрыть на карантин из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области почти на 40% выросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ.

В связи с этим 32 школы в трех районах Киевской области перешли на дистанционное обучение:

  • Бориспольский район -18 школ;
  • Фастовский район - 7;
  • Броварской район - 7.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УжгородЗакарпатская областьшколадітиГрипп в Украине