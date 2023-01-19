У Херсонській області двоє людей підірвались на мінах
Фото: у Херсонській області двоє людей підірвались на мінах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Двоє людей підірвались на мінах на території Бериславської громади Херсонської області 18 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Бериславської РВА Володимира Літвінова.
За його словами, одна людина отримала поранення через підрив на міні поблизу село Високе. Ще одна людина зазнала поранень під час виконання сільськогосподарських робіт у селі Борозенське в результаті підриву на невідомому вибухонебезпечному предмету.
Нагадаємо, 16 січня у Бериславському районі двоє людей підірвалися на міні та загинули.
Раніше у Великоолександрівській громаді Херсонської області місцевий мешканець також підірвався на міні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.