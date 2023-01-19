У Херсонській області двоє людей підірвались на мінах

Двоє людей підірвались на мінах на території Бериславської громади Херсонської області 18 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Бериславської РВА Володимира Літвінова .

За його словами, одна людина отримала поранення через підрив на міні поблизу село Високе. Ще одна людина зазнала поранень під час виконання сільськогосподарських робіт у селі Борозенське в результаті підриву на невідомому вибухонебезпечному предмету.

Нагадаємо, 16 січня у Бериславському районі двоє людей підірвалися на міні та загинули.

Раніше у Великоолександрівській громаді Херсонської області місцевий мешканець також підірвався на міні.

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