В школе под Херсоном полиция обнаружила кассетные боеприпасы РФ (фото)

В пятницу, 20 января, на территории школы в Посаде-Покровском (Херсонская область) были обнаружены кассетные боеприпасы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.

"При фиксации военных преступлений армии РФ почти ежедневно полицейские документируют вражеские обстрелы и обезвреживают неразорвавшиеся снаряды, кассетные боеприпасы, минометные мины, снаряды к орудиям в жилых домах и разрушенных зданиях", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что во время осмотра места происшествия в Посаде-Покровском на территории местной школы специализированная следственная группа обнаружила не разорванные кассетные боеприпасы.

"Полицейские оцепили территорию и вызвали специалистов взрывотехников. Те осмотрели опасные предметы и приняли решение уничтожить их на месте методом контролируемого взрыва", - добавили в полиции.