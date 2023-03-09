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Школи Київської області перевели на дистанційний режим через ракетну атаку

Фото: школи Київської області 9 березня працюють дистанційно (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Коли у Київській області 9 березня працюють дистанційно. Такі рекомендації прийняті Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОВА Київської області в Telegam.

"Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності",- йдеться в повідомлені.

За даними ОВА, закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.

"Закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.

Через ракетну атаку було застосовано екстрені відключення електроенергії, які вже скасовуються.

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Київшкола