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Школы Киевской области перевели на дистанционный режим из-за ракетной атаки

Фото: школы Киевской области 9 марта работают дистанционно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Когда в Киевской области 9 марта работают дистанционно. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОВА Киевской области в Telegam.

"Решение обусловлено ситуацией безопасности и массированным ракетным ударом врага, который произошел в ночь с 8 и 9 марта. Оно касается всех образовательных учреждений любых форм собственности", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, заведениям дошкольного образования рекомендовано работать в режиме дежурных групп.

"Призываем вас не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", - отметили в ОВА.

Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

Из-за ракетной атаки были применены экстренные отключения электроэнергии, котрые уже отменяются.

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Киевшкола