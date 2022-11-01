Фото: школи у Київській області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно (Getty Images)

Через загрозу ракетних ударів заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.