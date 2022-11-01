Школи у Київській області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно
Через загрозу ракетних ударів заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.
"Таке рішення було прийнято на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області через загрози ворожих обстрілів по території регіону", - зазначається у повідомленні.
Заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.
"У разі інших змін у навчальному процесі проінформуємо додатково", - додали в ОВА.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у зв'язку з наслідками нічної атаки дронів на Київську область школи Броварів можуть достроково піти на осінні канікули.
Окрім того, ми писали, що через війну в Україні постраждали вже понад 1,2 тисячі дітей.
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