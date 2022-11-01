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Школы в Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно

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Киевская область, Вторник 01 ноября 2022 11:37
Школы в Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно Фото: школы в Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за угрозы ракетных ударов заведения общего среднего образования Киевской области 1 и 2 ноября будут работать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевской области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона", - отмечается в сообщении.

Заведения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп.

"В случае других изменений в учебном процессе проинформируем дополнительно", – добавили в ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в связи с последствиями ночной атаки дронов на Киевскую область школы в Броварах могут досрочно уйти на осенние каникулы.

Кроме того, мы писали, что з-за войны в Украине пострадали уже более 1,2 тысяч детей.

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