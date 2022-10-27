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Школи у Броварах можуть достроково піти на канікули через атаку дронів

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Бровари, Четвер 27 жовтня 2022 22:45
Школи у Броварах можуть достроково піти на канікули через атаку дронів Фото: мер Броварів Ігор Сапожко (facebook.com/i.sapozhko)
Автор: Сергей Новиков

У зв'язку з наслідками нічної атаки дронів на Київську область школи Броварів можуть достроково піти на осінні канікули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

"Сьогодні Київщина разом з сусідніми Чернігівською та Житомирською областями страждає від критичної нестачі електропостачання… Перебої з електропостачанням зараз практично унеможливлюють повноцінний навчальний процес. Тому завтра рекомендуватиму керівникам навчальних закладів з понеділка, 31 жовтня, відправити дітей на осінні канікули", - зазначив він.

За його словами, важка ситуація виникла внаслідок нічної атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Зазначимо, що навчальні заклади самі визначають графік канікул.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські війська здійснили кілька атак на Київську область дронами-камікадзе Shahed-136. Внаслідок цього були влучання в об'єкт енергетики.

Жителів Києва та області попередили, що через цю атаку можуть бути тривалі відключення світла на невизначений термін.

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