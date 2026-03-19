ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Школи Києва ідуть на весняні канікули: коли та як довго відпочиватимуть учні

15:44 19.03.2026 Чт
3 хв
Очно зараз навчаються майже 177 тисяч столичних школярів
aimg Ірина Костенко
Школи Києва ідуть на весняні канікули: коли та як довго відпочиватимуть учні Київські школярі без весняного відпочинку не залишаться (фото ілюстративне: Getty Images)

Попри виклики воєнного часу, систему освіти в Києві вдалось стабілізувати. Вже зараз школи готуються до весняних канікул, а діти - мріють про відпочинок від парт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте також: Червень за партами, весна без канікул? У МОН пояснили, що важливо знати дітям і батькам

Головне:

  • Формат навчання: майже 90% столичних шкіл працюють сьогодні очно.
  • Опалення: без тепла залишаються 6% закладів освіти, найскладніша ситуація - у Дарницькому районі.
  • Відпочинок дітей: канікули у школах Києва розпочнуться вже з наступного понеділка.

Скільки шкіл у Києві працюють зараз очно

У КМДА розповіли, що ситуація з організацією освітнього процесу після масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Києва стабілізувалась.

Зазначається, що станом на 16 березня 88,8% закладів загальної середньої освіти працюють очно. Йдеться про 364 школи.

"Після масованих атак по енергетичній інфраструктурі нам вдалося втримати роботу освітньої системи і поступово повернути її до стабільного режиму. Сьогодні більшість шкіл працює очно", - поділилась директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Вона додала, що у тих закладах, де після обстрілів ще потрібні відновлювальні роботи, працюють "точково" - щоб якнайшвидше забезпечити повноцінні умови для навчання.

Уточнюється, що у класах очно навчаються майже 177 тисяч дітей.

"Дистанційно працюють лише 2,2% шкіл, ще 9% - у змішаному форматі. У всіх закладах з очною та змішаною формами навчання, де є харчоблоки, організовано харчування", - зауважили у КМДА.

Скільки закладів залишаються без тепла

Українцям повідомили, що станом на ранок 16 березня без теплопостачання залишались 65 закладів освіти (6% від загальної кількості). Серед них:

  • 33 заклади дошкільної освіти;
  • 27 шкіл.

"У більшості районів ситуація стабільна, а в окремих закладах температурний режим уже перевищує нормативні показники", - розповіли у КМДА.

Тим часом найскладніша ситуація залишається у Дарницькому районі міста, де через наслідки обстрілів та внутрішні аварії мереж у частині закладів фіксується знижена температура.

"Місто забезпечує безперервність освітнього процесу навіть в умовах повномасштабної війни та системно відновлює роботу закладів після атак на енергетичну інфраструктуру", - додали у КМДА.

Коли починаються канікули й скільки тривають

Насамкінець дітям і дорослим повідомили, що весняні канікули у школах Києва починаються з понеділка, 23 березня.

Триватимуть вони впродовж одного тижня.

"Відповідно до рекомендованої структури навчального 2025/2026 року", - уточнили у КМДА.

Зазначається також, що протягом весняних канікул столичні освітяни матимуть змогу відвідати тренінги та майстер-класи, спрямовані на відновлення та підтримку психологічних ресурсів людини, яка живе в умовах війни та взаємодіє в системі "людина-людина".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомо про весняні канікули у Львові, Луцьку та Рівному.

Крім того, ми розповідали про реформу для старшокласників - які зміни чекають з вересня учнів ще 150 ліцеїв України.

Читайте також, що важливо знати про запис у перший клас у Києві - коли стартує прийом документів і як їх подати.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Школа Діти Вчитель Учні Освіта в Україні Відпочинок дітей
Новини
