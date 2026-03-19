Школи Києва ідуть на весняні канікули: коли та як довго відпочиватимуть учні
Попри виклики воєнного часу, систему освіти в Києві вдалось стабілізувати. Вже зараз школи готуються до весняних канікул, а діти - мріють про відпочинок від парт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Формат навчання: майже 90% столичних шкіл працюють сьогодні очно.
- Опалення: без тепла залишаються 6% закладів освіти, найскладніша ситуація - у Дарницькому районі.
- Відпочинок дітей: канікули у школах Києва розпочнуться вже з наступного понеділка.
Скільки шкіл у Києві працюють зараз очно
У КМДА розповіли, що ситуація з організацією освітнього процесу після масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Києва стабілізувалась.
Зазначається, що станом на 16 березня 88,8% закладів загальної середньої освіти працюють очно. Йдеться про 364 школи.
"Після масованих атак по енергетичній інфраструктурі нам вдалося втримати роботу освітньої системи і поступово повернути її до стабільного режиму. Сьогодні більшість шкіл працює очно", - поділилась директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
Вона додала, що у тих закладах, де після обстрілів ще потрібні відновлювальні роботи, працюють "точково" - щоб якнайшвидше забезпечити повноцінні умови для навчання.
Уточнюється, що у класах очно навчаються майже 177 тисяч дітей.
"Дистанційно працюють лише 2,2% шкіл, ще 9% - у змішаному форматі. У всіх закладах з очною та змішаною формами навчання, де є харчоблоки, організовано харчування", - зауважили у КМДА.
Скільки закладів залишаються без тепла
Українцям повідомили, що станом на ранок 16 березня без теплопостачання залишались 65 закладів освіти (6% від загальної кількості). Серед них:
- 33 заклади дошкільної освіти;
- 27 шкіл.
"У більшості районів ситуація стабільна, а в окремих закладах температурний режим уже перевищує нормативні показники", - розповіли у КМДА.
Тим часом найскладніша ситуація залишається у Дарницькому районі міста, де через наслідки обстрілів та внутрішні аварії мереж у частині закладів фіксується знижена температура.
"Місто забезпечує безперервність освітнього процесу навіть в умовах повномасштабної війни та системно відновлює роботу закладів після атак на енергетичну інфраструктуру", - додали у КМДА.
Коли починаються канікули й скільки тривають
Насамкінець дітям і дорослим повідомили, що весняні канікули у школах Києва починаються з понеділка, 23 березня.
Триватимуть вони впродовж одного тижня.
"Відповідно до рекомендованої структури навчального 2025/2026 року", - уточнили у КМДА.
Зазначається також, що протягом весняних канікул столичні освітяни матимуть змогу відвідати тренінги та майстер-класи, спрямовані на відновлення та підтримку психологічних ресурсів людини, яка живе в умовах війни та взаємодіє в системі "людина-людина".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомо про весняні канікули у Львові, Луцьку та Рівному.
Крім того, ми розповідали про реформу для старшокласників - які зміни чекають з вересня учнів ще 150 ліцеїв України.
Читайте також, що важливо знати про запис у перший клас у Києві - коли стартує прийом документів і як їх подати.