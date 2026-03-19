Школы Киева идут на весенние каникулы: когда и как долго будут отдыхать ученики

15:44 19.03.2026 Чт
3 мин
Очно сейчас учатся почти 177 тысяч столичных школьников
aimg Ирина Костенко
Киевские школьники без весеннего отдыха не останутся (фото иллюстративное: Getty Images)

Несмотря на вызовы военного времени, систему образования в Киеве удалось стабилизировать. Уже сейчас школы готовятся к весенним каникулам, а дети - мечтают об отдыхе от парт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Формат обучения: почти 90% столичных школ работают сегодня очно.
  • Отопление: без тепла остаются 6% учебных заведений, самая сложная ситуация - в Дарницком районе.
  • Отдых детей: каникулы в школах Киева начнутся уже со следующего понедельника.

Сколько школ в Киеве работают сейчас очно

В КГГА рассказали, что ситуация с организацией образовательного процесса после массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Киева стабилизировалась.

Отмечается, что по состоянию на 16 марта 88,8% учреждений общего среднего образования работают очно. Речь идет о 364 школах.

"После массированных атак по энергетической инфраструктуре нам удалось удержать работу образовательной системы и постепенно вернуть ее к стабильному режиму. Сегодня большинство школ работает очно", - поделилась директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Она добавила, что в тех заведениях, где после обстрелов еще нужны восстановительные работы, работают "точечно" - чтобы как можно быстрее обеспечить полноценные условия для обучения.

Уточняется, что в классах очно учатся почти 177 тысяч детей.

"Дистанционно работают только 2,2% школ, еще 9% - в смешанном формате. Во всех заведениях с очной и смешанной формами обучения, где есть пищеблоки, организовано питание", - отметили в КГГА.

Сколько заведений остаются без тепла

Украинцам сообщили, что по состоянию на утро 16 марта без теплоснабжения оставались 65 учебных заведений (6% от общего количества). Среди них:

  • 33 учреждения дошкольного образования;
  • 27 школ.

"В большинстве районов ситуация стабильная, а в отдельных заведениях температурный режим уже превышает нормативные показатели", - рассказали в КГГА.

Между тем самая сложная ситуация остается в Дарницком районе города, где из-за последствий обстрелов и внутренних аварий сетей в части заведений фиксируется пониженная температура.

"Город обеспечивает непрерывность образовательного процесса даже в условиях полномасштабной войны и системно восстанавливает работу учреждений после атак на энергетическую инфраструктуру", - добавили в КГГА.

Когда начинаются каникулы и сколько продолжаются

В завершение детям и взрослым сообщили, что весенние каникулы в школах Киева начинаются с понедельника, 23 марта.

Продлятся они в течение одной недели.

"В соответствии с рекомендованной структурой учебного 2025/2026 года", - уточнили в КГГА.

Отмечается также, что в течение весенних каникул столичные педагоги смогут посетить тренинги и мастер-классы, направленные на восстановление и поддержку психологических ресурсов человека, который живет в условиях войны и взаимодействует в системе "человек-человек".

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
