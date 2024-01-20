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У Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізації

Житомир, Субота 20 січня 2024 09:21
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У Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізації Житло для переселенців у Житомирі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Житомирі збудують новий блок помешкань для переселенців. Його особливість полягатиме в тому, що житло буде інклюзивним.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Житомирської міської ради.

Яким буде житло для переселенців

У Червоному провулку в Житомирі зведуть чотири багатоповерхівки на 116 квартир. Тут зможуть розміститися понад 400 внутрішньо переміщених собі.

У підвалі одного з будинків запроєктували укриття, в якому за необхідності зможуть розміститися жителі всіх чотирьох будинків.

Квартири будуть одно- та двокімнатні. Будівництво квартир включає також мінімальне меблювання та облаштування побутовою технікою.

На кожному будинку планують встановити сонячні панелі, а самі квартири будуть опалювати через твердопаливну котельню. Таким чином за рівнем енергоефективності нове помешкання відповідатиме класу С.

Зазначається, що сучасні енергоефективні рішення - це одна із вимог партнерів.

У Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізаціїУ Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізаціїУ Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізації

Інклюзивне житло для переселенців у Житомирі (фото: zt-rada.gov.ua)

Ще одним важливими моментом є передбачена інклюзивність. Усі квартири першого поверху в усіх будинках розраховані для проживання в них маломобільних груп населення.

У санвузлах замість стандартних ванн розміщують душові кабіни з відкидними сидіннями. Біля всіх сантехнічних приладів будуть встановлені необхідні поручні.

Прибудинкову територію й укриття також будуватимуть з урахуванням потреб маломобільних громадян.

У Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізаціїУ Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізаціїУ Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізації

Інклюзивне житло для переселенців у Житомирі (фото: zt-rada.gov.ua)

Однак іншою важливою вимогою Євросоюзу є те, що в найближчі 10 років після введення цих будинків в експлуатацію, квартири повинні залишатися в комунальній власності.

Тобто вони не можуть бути відчужені чи приватизовані, а користуватися ними мають люди, які підпадають під категорію вразливих.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні перша сім'я отримала сертифікат на відновлення житла.

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Житомир жилье для переселенцев
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