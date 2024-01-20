У Житомирі збудують інклюзивне житло для переселенців: дивіться перші візуалізації
У Житомирі збудують новий блок помешкань для переселенців. Його особливість полягатиме в тому, що житло буде інклюзивним.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Житомирської міської ради.
Яким буде житло для переселенців
У Червоному провулку в Житомирі зведуть чотири багатоповерхівки на 116 квартир. Тут зможуть розміститися понад 400 внутрішньо переміщених собі.
У підвалі одного з будинків запроєктували укриття, в якому за необхідності зможуть розміститися жителі всіх чотирьох будинків.
Квартири будуть одно- та двокімнатні. Будівництво квартир включає також мінімальне меблювання та облаштування побутовою технікою.
На кожному будинку планують встановити сонячні панелі, а самі квартири будуть опалювати через твердопаливну котельню. Таким чином за рівнем енергоефективності нове помешкання відповідатиме класу С.
Зазначається, що сучасні енергоефективні рішення - це одна із вимог партнерів.
Інклюзивне житло для переселенців у Житомирі (фото: zt-rada.gov.ua)
Ще одним важливими моментом є передбачена інклюзивність. Усі квартири першого поверху в усіх будинках розраховані для проживання в них маломобільних груп населення.
У санвузлах замість стандартних ванн розміщують душові кабіни з відкидними сидіннями. Біля всіх сантехнічних приладів будуть встановлені необхідні поручні.
Прибудинкову територію й укриття також будуватимуть з урахуванням потреб маломобільних громадян.
Інклюзивне житло для переселенців у Житомирі (фото: zt-rada.gov.ua)
Однак іншою важливою вимогою Євросоюзу є те, що в найближчі 10 років після введення цих будинків в експлуатацію, квартири повинні залишатися в комунальній власності.
Тобто вони не можуть бути відчужені чи приватизовані, а користуватися ними мають люди, які підпадають під категорію вразливих.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні перша сім'я отримала сертифікат на відновлення житла.
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