В школе Житомира распылили газ, есть пострадавшие

В четверг, 28 ноября, в Житомире в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, происшествие произошло около 11 часов.

Заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова сообщила, что в школу вызвали скорую помощь. Детей, которые пострадали, госпитализировали.

"В школу вызвали скорую помощь, десять детей отвезли в городскую детскую больницу, еще несколько детей - в областную детскую больницу на Станишивцы. Пока о состоянии детей ничего сказать не могу, достоверной информации нет. Известно, что девятиклассник распылил слезоточивый газ "Кобра", - сообщила она.

Напомним, 10 октября в Чернигове эвакуировали учеников школы №21-за распыления неизвестного вещества. В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых доставили в областную детскую больницу.

Кроме того, 30 сентября в Черкассах из-за угрозы отравления газом спасатели эвакуаировали жителей многоэтажки. Спасатели вывели на свежий воздух 20 человек, семеро из которых, среди которых п'пятеро детей, были госпитализированы.

Добавим, что в мае в Житомирской области через распыления газа пострадали 13 детей. Распылил газ один из учеников школ города Коростышев в туалетном помещении.