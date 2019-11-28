В школе Житомира распылили газ, есть пострадавшие

13 детей были доставлены в больницы
В четверг, 28 ноября, в Житомире в общеобразовательной школе №26 один из учеников распылил газовый аэрозольный баллончик, в результате чего по меньшей мере 13 детей пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается, происшествие произошло около 11 часов.
Заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова сообщила, что в школу вызвали скорую помощь. Детей, которые пострадали, госпитализировали.
"В школу вызвали скорую помощь, десять детей отвезли в городскую детскую больницу, еще несколько детей - в областную детскую больницу на Станишивцы. Пока о состоянии детей ничего сказать не могу, достоверной информации нет. Известно, что девятиклассник распылил слезоточивый газ "Кобра", - сообщила она.
Напомним, 10 октября в Чернигове эвакуировали учеников школы №21-за распыления неизвестного вещества. В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых доставили в областную детскую больницу.
Кроме того, 30 сентября в Черкассах из-за угрозы отравления газом спасатели эвакуаировали жителей многоэтажки. Спасатели вывели на свежий воздух 20 человек, семеро из которых, среди которых п'пятеро детей, были госпитализированы.
Добавим, что в мае в Житомирской области через распыления газа пострадали 13 детей. Распылил газ один из учеников школ города Коростышев в туалетном помещении.