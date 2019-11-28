У школі Житомира розпилили газ, є постраждалі

У четвер, 28 листопада, у Житомирі у загальноосвітній школі №26 один із учнів розпилив газовий аерозольний балончик, в результаті чого щонайменше 13 дітей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, подія сталася близько 11 години.

Заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова повідомила, що до школи викликали швидку допомогу. Дітей, які постраждали, госпіталізували.

"У школу викликали швидку допомогу, десять дітей відвезли в міську дитячу лікарню, ще кілька дітей - в обласну дитячу лікарню на Станишівці. Поки про стан дітей нічого сказати не можу, достовірної інформації немає. Відомо, що дев’ятикласник розпилив сльозогінний газ "Кобра", - повідомила вона.

Нагадаємо, 10 жовтня у Чернігові евакуювали учнів школи №21 через розпилення невідомої речовини. В результаті події постраждали чотири учні, яких доставили в обласну дитячу лікарню.

Крім того, 30 вересня в Черкасах через загрозу отруєння газом рятувальники эвакуаировали мешканців багатоповерхівки. Рятувальники вивели на свіже повітря 20 осіб, семеро з яких, серед яких п'ятеро дітей, були госпіталізовані.

Додамо, що в травні в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей. Розпилив газ один з учнів шкіл міста Коростишів в туалетному приміщенні.