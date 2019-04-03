В школе Киевской области распылили газ

В столовой в одной из школ в Броварах Киевской области старшеклассник распылил неизвестное газообразное вещество из баллончика, никто из учеников не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Установлено, что 16-летний подросток приобрел аэрозольный баллончик с неизвестным наполнителем в одном из магазинов. Он хотел на перемене похвастаться перед сверстниками предметом самозащиты и распылил неизвестное газообразное вещество в школьной столовой.

В полиции сообщили, что учебный процесс завершили раньше, всех учеников отпустили домой, чтобы предупредить возможное отравление и проветрить помещение школы. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители провели с несовершеннолетним правонарушителем разъяснительную беседу и составили в отношении него административный протокол за мелкое хулиганство. Материалы будут направлены в суд для принятия законного решения.

Напомним, ранее в Хмельницкой области распылили газ в школе. ЧП произошло на третьем этаже учебного заведения. Всех детей эвакуировали. Четверо из них обратились в местную больницу с раздражением верхних дыхательных путей.

Добавим, ранее в Белой Церкви и Василькове (Киевская область) в двух школах распылили газ.