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В Киевской области в двух школах распылили газ

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 17:23
В Киевской области в двух школах распылили газ
Фото: школа в Киевской области (kv.npu.gov.ua)

Газ распылили в школах Белой Церкви и Василькова

В Белой Церкви и Василькове (Киевская область) в двух школах распылили газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, в Белой Церкви один из учеников 9-го класса пришел в школу и принес с собой баллончик без маркировки, на перемене одноклассник выхватил его у него из рук и распылил перцовый газ. Пострадавших не зафиксировано. В отношении родителей двух учеников правоохранители составили административные материалы по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Кроме того, сообщается, что в одной из школ Василькова на перерыве кто-то распылил газ, какой - неизвестно. Руководство школы эвакуировало учащихся: 22 класса - почти 400 школьников. Полицейские устанавливают кто именно розпилил неизвестное вещество.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре текущего года в одной из школ Запорожья ученик распылил газовый баллончик в столовой. Также сообщалось, что в мае в школе Харькова распылили перцовый спрей, в результате чего детей эвакуировали.

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