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В Авдеевке из-за распыления газа пострадали 16 детей

Новости » Происшествия    19.04.2019 - 13:12
В Авдеевке из-за распыления газа пострадали 16 детей
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Двоих школьников госпитализировали

В Авдеевке Донецкой области распылили перцовый газ. В результате случившегося за медицинской помощью обратились 16 детей, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Авдеевской военно-гражданской администрации Павла Малыхина в Facebook.

Сообщается, что учебный процесс остановлен. 16 детей обратились за медицинской помощью, две девушки госпитализированы. Состояние нормальное.

На месте работают специалисты ГСЧС, правоохранители и соответствующие службы военно-гражданской администрации.

Напомним, вчера в Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. Так, 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников были госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу. По данным Минздрава, состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учащихся находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, недавно в школе под Одессой от распыления газа пострадали 20 детей. Позже сообщалось, что число пострадавших детей в результате распыления газа в Одесской области Беляевском районе возросло до 36. 

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