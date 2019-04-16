Число пострадавших из-за распыления газа в школе под Одессой возросло

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предварительно установлено, что перцовый газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса

Число пострадавших детей в результате распыления газа в Одесской области Беляевском районе возросло до 36. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

После оказания помощи 26 учеников покинули медицинское учреждение, еще десятерым сейчас оказывается медицинская помощь.

"Предварительно установлено, что перцовый газовый баллончик в школу принес ученик 9 класса и распылил его во время перерыва. Сейчас газовый баллончик изъят. Решается вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности по ст. 184 КУоАП", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших в результате распыления газа в школе в Одесской области. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. После установления всех обстоятельств по данному факту будет дана соответствующая правовая квалификация.

Напомним, вчера в Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. Так, 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников были госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу. По данным Минздрава, состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учащихся находятся в состоянии средней тяжести.