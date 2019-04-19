В Авдіївці через розпилення газу постраждали 16 дітей

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Двох школярів госпіталізували

В Авдіївці Донецької області розпилили перцевий газ. В результаті інциденту за медичною допомогою звернулися 16 дітей, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павла Малихіна у Facebook.

Повідомляється, що навчальний процес зупинено. 16 дітей звернулися за медичною допомогою, дві дівчини госпіталізовані. Стан нормальний.

На місці працюють фахівці ДСНС, правоохоронці і відповідні служби військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, вчора в Черкасах 75 учнів школи №1 отруїлися невідомою речовиною. Так, 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів були госпіталізовані у Черкаську обласну дитячу лікарню. За даними МОЗ, стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, решта 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості.

Крім того, нещодавно у школі під Одесою від розпилення газу постраждали 20 дітей. Пізніше повідомлялося, що число дітей, постраждалих в результаті розпилення газу у Біляївському районі Одеської області зросла до 36.