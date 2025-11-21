Школам рекомендуют перенести каникулы и изменить график учебного процесса: детали

РБК-Украина сообщает, что об этом говорится в ведомственном письме МОН, направленном руководителям образовательных департаментов и опубликованном Освіта.ua

В министерстве объясняют, что из-за рисков масштабных блэкаутов образовательный процесс требует большей гибкости. Школы имеют автономию в определении структуры учебного года, поэтому МОН предлагает пересмотреть как расписание занятий, так и подходы к организации обучения.

Как могут измениться каникулы и структура учебного года

Одной из рекомендаций является перенос части занятий из зимних месяцев на июнь 2026 года - исключение делают для выпускных классов. Также школам предлагают увеличить продолжительность зимних каникул за счет сокращения или переноса весенних.

Среди других вариантов - переход на шестидневную учебную неделю или работа в две смены, что позволит лучше использовать естественный световой день. В МОН также советуют рассмотреть асинхронный формат обучения, когда ученики могут усваивать материал без привязки к электропитанию.

Подготовка к возможным блэкаутам

Министерство отмечает необходимость обеспечить доступ учащихся к дистанционным платформам и заранее загрузить учебные материалы на период с ноября по февраль. Также учеников следует обеспечить бумажными учебниками или распечатанными материалами, которые можно использовать даже при отсутствии света или связи.

Школы призывают шире применять платформу "Всеукраинская школа онлайн" и пересмотреть организацию консультаций для учеников, в частности через уплотнение материала или самостоятельную работу.

В письме отмечают важность единого канала связи между школой, учениками и родителями. Это могут быть мессенджеры, Google Classroom или другие платформы. Если мобильная связь будет недоступна, информацию рекомендуется дублировать на стендах при входе в школу или отправлять SMS.

Запасы и условия безопасности

Школам советуют иметь запас технической и питьевой воды, а также пищевых продуктов длительного хранения, которых хватит минимум на 48 часов пребывания учащихся в учебном заведении.

Каждое заведение должно адаптировать рекомендации с учетом местных условий и ситуации с безопасностью. До начала зимы школам следует провести инструктажи по действиям во время блэкаутов и проработать все возможные варианты организации обучения, чтобы обеспечить его непрерывность даже в сложных условиях.