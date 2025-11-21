Школам рекомендуют перенести каникулы и изменить график учебного процесса: детали
Министерство образования и науки призвало школы заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой и рассмотреть варианты изменения графика учебного процесса.
РБК-Украина сообщает, что об этом говорится в ведомственном письме МОН, направленном руководителям образовательных департаментов и опубликованном Освіта.ua
В министерстве объясняют, что из-за рисков масштабных блэкаутов образовательный процесс требует большей гибкости. Школы имеют автономию в определении структуры учебного года, поэтому МОН предлагает пересмотреть как расписание занятий, так и подходы к организации обучения.
Как могут измениться каникулы и структура учебного года
Одной из рекомендаций является перенос части занятий из зимних месяцев на июнь 2026 года - исключение делают для выпускных классов. Также школам предлагают увеличить продолжительность зимних каникул за счет сокращения или переноса весенних.
Среди других вариантов - переход на шестидневную учебную неделю или работа в две смены, что позволит лучше использовать естественный световой день. В МОН также советуют рассмотреть асинхронный формат обучения, когда ученики могут усваивать материал без привязки к электропитанию.
Подготовка к возможным блэкаутам
Министерство отмечает необходимость обеспечить доступ учащихся к дистанционным платформам и заранее загрузить учебные материалы на период с ноября по февраль. Также учеников следует обеспечить бумажными учебниками или распечатанными материалами, которые можно использовать даже при отсутствии света или связи.
Школы призывают шире применять платформу "Всеукраинская школа онлайн" и пересмотреть организацию консультаций для учеников, в частности через уплотнение материала или самостоятельную работу.
В письме отмечают важность единого канала связи между школой, учениками и родителями. Это могут быть мессенджеры, Google Classroom или другие платформы. Если мобильная связь будет недоступна, информацию рекомендуется дублировать на стендах при входе в школу или отправлять SMS.
Запасы и условия безопасности
Школам советуют иметь запас технической и питьевой воды, а также пищевых продуктов длительного хранения, которых хватит минимум на 48 часов пребывания учащихся в учебном заведении.
Каждое заведение должно адаптировать рекомендации с учетом местных условий и ситуации с безопасностью. До начала зимы школам следует провести инструктажи по действиям во время блэкаутов и проработать все возможные варианты организации обучения, чтобы обеспечить его непрерывность даже в сложных условиях.
Напомним, в Киеве определили ориентировочные даты зимних каникул для школьников - с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года. В то же время каждая школа может самостоятельно утверждать свой график и при необходимости корректировать его в зависимости от ситуации с безопасностью.
Ранее РБК-Украина писало, что правительство возобновило государственные проверки школ, садиков, колледжей и вузов на соблюдение пожарной и техногенной безопасности. Теперь инспекции будут проводиться по решению МВД и только после обращения областных военных администраций. Это объясняют ростом рисков во время войны, в частности из-за использования генераторов и альтернативного отопления.