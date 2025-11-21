ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Школам рекомендуют перенести каникулы и изменить график учебного процесса: детали

Пятница 21 ноября 2025 13:30
UA EN RU
Школам рекомендуют перенести каникулы и изменить график учебного процесса: детали Фото: МОН рекомендует школам пересмотреть даты зимних каникул (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки призвало школы заранее подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой и рассмотреть варианты изменения графика учебного процесса.

РБК-Украина сообщает, что об этом говорится в ведомственном письме МОН, направленном руководителям образовательных департаментов и опубликованном Освіта.ua

В министерстве объясняют, что из-за рисков масштабных блэкаутов образовательный процесс требует большей гибкости. Школы имеют автономию в определении структуры учебного года, поэтому МОН предлагает пересмотреть как расписание занятий, так и подходы к организации обучения.

Как могут измениться каникулы и структура учебного года

Одной из рекомендаций является перенос части занятий из зимних месяцев на июнь 2026 года - исключение делают для выпускных классов. Также школам предлагают увеличить продолжительность зимних каникул за счет сокращения или переноса весенних.

Среди других вариантов - переход на шестидневную учебную неделю или работа в две смены, что позволит лучше использовать естественный световой день. В МОН также советуют рассмотреть асинхронный формат обучения, когда ученики могут усваивать материал без привязки к электропитанию.

Подготовка к возможным блэкаутам

Министерство отмечает необходимость обеспечить доступ учащихся к дистанционным платформам и заранее загрузить учебные материалы на период с ноября по февраль. Также учеников следует обеспечить бумажными учебниками или распечатанными материалами, которые можно использовать даже при отсутствии света или связи.

Школы призывают шире применять платформу "Всеукраинская школа онлайн" и пересмотреть организацию консультаций для учеников, в частности через уплотнение материала или самостоятельную работу.

В письме отмечают важность единого канала связи между школой, учениками и родителями. Это могут быть мессенджеры, Google Classroom или другие платформы. Если мобильная связь будет недоступна, информацию рекомендуется дублировать на стендах при входе в школу или отправлять SMS.

Запасы и условия безопасности

Школам советуют иметь запас технической и питьевой воды, а также пищевых продуктов длительного хранения, которых хватит минимум на 48 часов пребывания учащихся в учебном заведении.

Каждое заведение должно адаптировать рекомендации с учетом местных условий и ситуации с безопасностью. До начала зимы школам следует провести инструктажи по действиям во время блэкаутов и проработать все возможные варианты организации обучения, чтобы обеспечить его непрерывность даже в сложных условиях.

Напомним, в Киеве определили ориентировочные даты зимних каникул для школьников - с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года. В то же время каждая школа может самостоятельно утверждать свой график и при необходимости корректировать его в зависимости от ситуации с безопасностью.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство возобновило государственные проверки школ, садиков, колледжей и вузов на соблюдение пожарной и техногенной безопасности. Теперь инспекции будут проводиться по решению МВД и только после обращения областных военных администраций. Это объясняют ростом рисков во время войны, в частности из-за использования генераторов и альтернативного отопления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования Школа Дети Образование в Украине
Новости
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте